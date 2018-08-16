Затопило полностью: центр Киева ушел под воду из-за сильного ливня

Фото: Потоп в Киеве (facebook.com/E.Sarakhman)

Больше всего пострадал Подол и Крещатик

Ночью 16 августа столицу Украины накрыл сильный ливень с молниями и градом. Раскаты грома разбудили жителей около трех часов ночи. Об этом сообщает ТСН.

В результате мощного ливня полностью затопило всю центральную часть города. Особенно досталось Подолу.

Очевидцы сообщают, что вода затопила автомобили по самые окна, а с Андреевского спуска потоками смывало брусчатку.

Улица Сагайдачного после грозы вся в грязи и обломках кирпича. На Бессарабке затопило подземный переход.

Те, кто задержался вечером в городе, сообщили, что на Крещатике невозможно было проехать, посреди дороги застрял автомобиль на аварийных огнях, так как улицу полностью затопило. Многие разворачивались и ехали назад, чтобы найти объезд.

Жители Академгородка сообщили, что у них сильного ливня не было, зато выпал крупный град.

Публикация от Андрей (@bilovus.andriy) 15 Авг 2018 в 5:57 PDT

Фото: Потоп в Киеве (facebook.com/E.Sarakhman)

А народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что над столицей ночью зависло самое мощное атмосферное пятно и предупредила о том, куда непогода двинется дальше.

"Самое мощное атмосферное пятно из возможных село на Киев в три часа ночи. Смещается на северо-восток, соседи – черниговцы и сумчане, ловите", - написала Диденко на своей странице в Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, в конце июля столица также ушла под воду. Были затоплены улицы и подземные переходы.

А также Львов пережил удары стихии. Местные жители шутили, что во Львовской области не хватает только вулкана.

Видео: РБК-Украина