Затопило повністю: центр Києва пішов під воду через сильну зливу

Фото: Потоп у Києві (facebook.com/E.Sarakhman)

Найбільше постраждав Поділ і Хрещатик

Вночі 16 серпня столицю України накрила сильна злива з блискавками і градом. Гуркіт грому розбудили мешканців близько третьої години ночі. Про це повідомляє ТСН.

В результаті потужної зливи повністю затопило всю центральну частину міста. Особливо дісталося Подолу.

Очевидці повідомляють, що вода затопила автомобілі по самі вікна, а з Андріївського узвозу потоками змивало бруківку.

Вулиця Сагайдачного після грози вся в бруді й уламках цегли. На Бессарабці затопило підземний перехід.

Ті, хто затримався ввечері в місті, повідомили, що на Хрещатику неможливо було проїхати, посеред дороги застряг автомобіль на аварійних вогнях, так як повністю затопило вулицю. Багато розверталися і їхали назад, щоб знайти об'їзд.

Мешканці Академмістечка повідомили, що у них сильної зливи не було, зате випав великий град.

Публікація від Андрій (@bilovus.andriy) 15 Серп 2018 в 5:57 PDT

Фото: Потоп у Києві (facebook.com/E.Sarakhman)

А народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що над столицею вночі зависла найпотужніша атмосферна пляма і попередила про те, куди негода рушить далі.

"Найпотужніша атмосферна пляма з можливих сіла на Київ в о третій години ночі. Зміщується на північний схід, сусіди – чернігівці та сумчани, ловіть", - написала Діденка на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, наприкінці липня столиця також пішла під воду. Було затоплено вулиці і підземні переходи.

А також Львів пережив удари стихії. Місцеві жителі жартували, що у Львівській області не вистачає тільки вулкана.

Відео: РБК-Україна