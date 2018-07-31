"Нам бы еще какой-то вулкан": Львов затопило мутной водой после ливня

Иллюстративное фото (рixabay.com/renatalferro)

31 июля во Львове прошел сильный дождь

Сегодня, 31 июля, во Львове улицы были затоплены мутной водой с песком, которые затруднили передвижение по городу вследствие сильного ливня с мощными раскатами грома. Пользователи сети стали массово публиковать фото и видео, где показаны результаты непогоды.

"Нам бы еще какой-то вулкан на Высоком замке, банановую плантацию в Винниках и все – Шри-Ланка", - написала одна из пользователей Tetyana Hamryshchak на своей странице в Facebook.

Также на странице общественной организации "Варта-1" опубликованы фото улицы после дождя:

Фото: затопленная улица (facebook.com/groups/govarta1)

На YouTube-канале VT LEMBERG было опубликовано видео потопа во Львове.

Видео: потоп во Львове (youtube.com/VT LEMBERG)

Напомним, в сети показали жуткую бурю, которая накрыла Тернополь. Соответствующее видео было опубликовано на странице "provse.te.ua" в соцсети Facebook.

Ранее сообщалось, что под Одессой из-за смерча пострадал 14-летний парень.

А недавно необычное явление зафиксировали на побережье Черного моря.

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