"Нам би ще якийсь вулкан": Львів затопило каламутною водою після зливи

Ілюстративне фото (рixabay.com/renatalferro)

31 липня у Львові пройшов сильний дощ

Сьогодні, 31 липня, у Львові вулиці були затоплені каламутною водою з піском, які ускладнили пересування по місту внаслідок сильної зливи з потужними ударами грому. Користувачі мережі стали масово публікувати фото і відео, де показані результати негоди.

"Нам би ще якийсь вулкан на Високому замку, бананову плантацію в Винниках і фсьо - Шрі Ланка", - написала одна з користувачів Tetyana Hamryshchak на своїй сторінці у Facebook.

Також на сторінці громадської організації "Варта-1" опубліковані фото вулиці після дощу:

Фото: затоплена вулиця (facebook.com/groups/govarta1)

На YouTube-каналі VT LEMBERG було опубліковано відео потопу у Львові.

Відео: потоп у Львові (youtube.com/VT LEMBERG)

Нагадаємо, в мережі показали жахливу бурю, яка накрила Тернопіль. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "provse.te.ua" в соцмережі Facebook.

Раніше повідомлялося, що під Одесою через смерч постраждав 14-річний хлопець.

А нещодавно незвичайне явище зафіксували на узбережжі Чорного моря.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: 5 недорогих і затишних місць для відпочинку на Чорному морі