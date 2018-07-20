Черно-белый смерч: необычное явление зафиксировали на побережье Черного моря (видео)

Очевидцы засняли одновременно два торнадо
Над Черным морем пронеслось сразу два смерча – черный и белый. Видео необычного явления опубликовали на странице Spletnicam в социальной сети Instagram.
Невероятное явление, сразу два смерча – черный и белый увидели туристы, которые находились на отдыхе у побережья Черного моря в российском городе Геленджик.
Первый смерч, белый, был достаточно крупный, его было видно издалека и очевидцы, которые на тот момент находились в море, переживали, что из-за того, что смерч быстро движется, он может достигнуть их рыбацкого траулера.
Пока зрители наблюдали за белым смерчем, они заметили, что правее появился еще один смерч. В этот раз – черного цвета. Черный смерч был небольшой и по расстоянию, он находился намного дальше белого.
Невероятное явление провисело над водой около получаса, а потом оба смерча растворились в воде, так и не приблизившись к берегу.
Напомним, в последние месяцы, смерчи стали обычным явлением на побережье Черного моря в Украине.
Кроме того, украинцы отмечают, что смерчи стали появляться и в других регионах, где нет моря.
Ученые утверждают, что водяные смерчи образовываются после продолжительных ливневых дождей и такая картина скоро станет для нас привычной.
Кстати, над Бердянским заливом Запорожской области заметили торнадо.
Видео: РБК-Украина