Черно-белый смерч: необычное явление зафиксировали на побережье Черного моря (видео)

Фото: unsplash.com/nikolasnoonan

Очевидцы засняли одновременно два торнадо

Над Черным морем пронеслось сразу два смерча – черный и белый. Видео необычного явления опубликовали на странице Spletnicam в социальной сети Instagram.

Невероятное явление, сразу два смерча – черный и белый увидели туристы, которые находились на отдыхе у побережья Черного моря в российском городе Геленджик.

Первый смерч, белый, был достаточно крупный, его было видно издалека и очевидцы, которые на тот момент находились в море, переживали, что из-за того, что смерч быстро движется, он может достигнуть их рыбацкого траулера.

Пока зрители наблюдали за белым смерчем, они заметили, что правее появился еще один смерч. В этот раз – черного цвета. Черный смерч был небольшой и по расстоянию, он находился намного дальше белого.

Невероятное явление провисело над водой около получаса, а потом оба смерча растворились в воде, так и не приблизившись к берегу.

Публикация от Все новости мира шоубиза! (@spletnicam_) 19 Июл 2018 в 9:24 PDT

Напомним, в последние месяцы, смерчи стали обычным явлением на побережье Черного моря в Украине.

Кроме того, украинцы отмечают, что смерчи стали появляться и в других регионах, где нет моря.

Ученые утверждают, что водяные смерчи образовываются после продолжительных ливневых дождей и такая картина скоро станет для нас привычной.

Кстати, над Бердянским заливом Запорожской области заметили торнадо.

Видео: РБК-Украина