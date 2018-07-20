Чорно-білий смерч: незвичайне явище зафіксували на узбережжі Чорного моря (відео)

Фото: unsplash.com/nikolasnoonan

Очевидці зняли одночасно два торнадо

Над Чорним морем пронеслося відразу два смерчі – чорний і білий. Відео незвичайного явища опублікували на сторінці Spletnicam в соціальній мережі Instagram.

Неймовірне явище, відразу два смерчі – чорний і білий побачили туристи, які перебували на відпочинку біля узбережжя Чорного моря в російському місті Геленджик.

Перший смерч, білий, був досить великий, його було видно здалеку і очевидці, які на той момент знаходилися в морі, переживали, що з-за того, що смерч швидко рухається, він може досягти їх рибальського траулера.

Поки глядачі спостерігали за білим смерчем, вони помітили, що правіше з'явився ще один смерч. Цього разу – чорного кольору. Чорний смерч був невеликий і по відстані, він перебував набагато далі білого.

Неймовірне явище провисіло над водою близько півгодини, а потім обидва смерчі розчинилися у воді, так і не наблизившись до берега.

Публікація від Всі новини світу шоубізу! (@spletnicam_) 19 Лип 2018 в 9:24 PDT

Нагадаємо, в останні місяці, смерчі стали звичайним явищем на узбережжі Чорного моря в Україні.

Крім того, українці відзначають, що смерчі стали з'являтися і в інших регіонах, де немає моря.

Вчені стверджують, що водяні смерчі утворюються після тривалих зливових дощів і така картина скоро стане для нас звичною.

До речі, над Бердянською затокою Запорізької області помітили торнадо.

Відео: РБК-Україна