Чорно-білий смерч: незвичайне явище зафіксували на узбережжі Чорного моря (відео)

Очевидці зняли одночасно два торнадо
Над Чорним морем пронеслося відразу два смерчі – чорний і білий. Відео незвичайного явища опублікували на сторінці Spletnicam в соціальній мережі Instagram.
Неймовірне явище, відразу два смерчі – чорний і білий побачили туристи, які перебували на відпочинку біля узбережжя Чорного моря в російському місті Геленджик.
Перший смерч, білий, був досить великий, його було видно здалеку і очевидці, які на той момент знаходилися в морі, переживали, що з-за того, що смерч швидко рухається, він може досягти їх рибальського траулера.
Поки глядачі спостерігали за білим смерчем, вони помітили, що правіше з'явився ще один смерч. Цього разу – чорного кольору. Чорний смерч був невеликий і по відстані, він перебував набагато далі білого.
Неймовірне явище провисіло над водою близько півгодини, а потім обидва смерчі розчинилися у воді, так і не наблизившись до берега.
Нагадаємо, в останні місяці, смерчі стали звичайним явищем на узбережжі Чорного моря в Україні.
Крім того, українці відзначають, що смерчі стали з'являтися і в інших регіонах, де немає моря.
Вчені стверджують, що водяні смерчі утворюються після тривалих зливових дощів і така картина скоро стане для нас звичною.
До речі, над Бердянською затокою Запорізької області помітили торнадо.
Відео: РБК-Україна