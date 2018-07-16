В Украине зафиксировали торнадо (видео)

В Запорожской области заметили смерч
Над Бердянским заливом Запорожской области заметили торнадо. Смерч прошел в километре от аквапарка, куда часто приезжают отдыхать туристы и местные жители. Соответствующее видео опубликовано в на канале "Вместе. Информационно-аналитический портал" в YouTube.
На этот раз размер смерча был внушительнее, чем у ранее замеченных в Украине вихрей.
Видео: Торнадо в Запорожской области (YouTube/ВМЕСТЕ_Информационно-аналитический портал)
Видео: Смерч в Запорожской области (YouTube/Pro Бердянск)
Стоит отметить, что это первое торнадо, которое фиксируют на побережье Азовского моря. Ранее смерч прошел в курортном поселке Кирилловка Запорожской области. Тогда вихрь также можно было наблюдать над морем.
Ранее эксперт дала неутешительный прогноз по поводу торнадо в Украине.
Специалист предупредила, что смерчей на территории нашей страны станет больше.
Кстати, синоптик дала прогноз погоды на 17 июля.
Во вторник в большинстве областей Украины пройдут периодические дожди, местами с грозами и порывистым ветром. В Киеве прогнозируют небольшое похолодание.
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