В Україні зафіксували торнадо (відео)

У Запорізькій області помітили смерч
Над Бердянською затокою Запорізької області помітили торнадо. Смерч пройшов у кілометрі від аквапарку, куди часто приїжджають відпочивати туристи і місцеві жителі. Відповідне відео опубліковане на каналі "Вместе. Інформаційно-аналітичний портал" в YouTube.
На цей раз розмір смерчу був більший, ніж у раніше помічених в Україні вихорів.
Відео: Торнадо в Запорізькій області (YouTube/ВМЕСТЕ_Информационно-аналітичний портал)
Відео: Смерч в Запорізькій області (YouTube/Pro Бердянськ)
Варто відзначити, що це перше торнадо, яке фіксують на узбережжі Азовського моря. Раніше смерч пройшов у курортному селищі Кирилівка Запорізької області. Тоді вихор також можна було спостерігати над морем.
Раніше експерт надала невтішний прогноз щодо торнадо в Україні.
Фахівець попередила, що смерчів на території нашої країни стане більше.
До речі, синоптик дала прогноз погоди на 17 липня.
У вівторок в більшості областей України пройдуть періодичні дощі, місцями з грозами і поривчастим вітром. У Києві прогнозують невелике похолодання.
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