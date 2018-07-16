В Україні зафіксували торнадо (відео)

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У Запорізькій області помітили смерч

Над Бердянською затокою Запорізької області помітили торнадо. Смерч пройшов у кілометрі від аквапарку, куди часто приїжджають відпочивати туристи і місцеві жителі. Відповідне відео опубліковане на каналі "Вместе. Інформаційно-аналітичний портал" в YouTube.

На цей раз розмір смерчу був більший, ніж у раніше помічених в Україні вихорів.

Відео: Торнадо в Запорізькій області (YouTube/ВМЕСТЕ_Информационно-аналітичний портал)

Відео: Смерч в Запорізькій області (YouTube/Pro Бердянськ)

Варто відзначити, що це перше торнадо, яке фіксують на узбережжі Азовського моря. Раніше смерч пройшов у курортному селищі Кирилівка Запорізької області. Тоді вихор також можна було спостерігати над морем.

Раніше експерт надала невтішний прогноз щодо торнадо в Україні.

Фахівець попередила, що смерчів на території нашої країни стане більше.

До речі, синоптик дала прогноз погоди на 17 липня.

У вівторок в більшості областей України пройдуть періодичні дощі, місцями з грозами і поривчастим вітром. У Києві прогнозують невелике похолодання.

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