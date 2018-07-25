Венеция по-киевски: украинцы шокированы последствиями мощного ливня (фото, видео)

Фото: РБК-Украина

Улицы Киева превратились в реки

В результате сильного дождя в Киеве затопило множество улиц. В частности под водой оказались Дорогожичи, проспект Победы, Шулявка (возле КПИ), Лукьяновка и Нивки. В сети массово публикуют фото и видео затопленной столицы.

Многим киевлянам с трудом удавалось добираться домой. Местами уровень воды доходил до колен.

"Центр Киева или центр Венеции? Нет слов", - написал Kostiantyn Proskurko.

Видео: Киев (facebook.com/k.proskurko)

Видео: Нивки, ул. Щербаковского (facebook.com/VoronetskyiUyrii)

"Венеция на Дорогожичах", - отметили в группе "Киев Оперативный".

Видео: Дорогожичи (facebook.com/KyivOperativ)

Видео: Шулявка, КПИ, подземный переход (facebook.com/lv.kazachynska)

Видео: После дождя (facebook.com/lv.kazachynska/Андрей Дуда)

"Из-за ливня в Киеве приостановили движение трамваи и троллейбусы", - сообщили на странице "Типичный Киев" в Facebook.

Фото: facebook.com/kievtypical

Фото: facebook.com/kievtypical

Видео: Борщаговка (YouTube/Vdm_TK)

Видео: Киев (YouTube/Наталия Гурковская)

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот поста (facebook.com/k.proskurko)

Скриншот поста (facebook.com/kievtypical)

Напомним, в Киеве жестко затопило переход на Шулявке. В сети появились забавные мэмы.

Ранее в сети показали бушующую стихию в Запорожье.

Кстати, синоптик дала прогноз погоды на 26 июля.

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что дожди в четверг пройдут не во всех областях, а зацепят только западные, северные и частично южные регионы. Температура воздуха во всех областях страны поднимется на несколько градусов. Местами термометры покажут до +34 градусов.

Самые яркие высказывания киевского головы (видео: STYLER.rbc.ua)