В Киеве жестко затопило переход на Шулявке: появились забавные мэмы (фото)

Фото: facebook.com/KyivOperativ

В сети высмеяли столичного мэра и затопленный Киев

В Святошинском районе Киева, на Шулявке, в результате сильных дождей затопило подземный переход. Людям приходится "плыть" по переходу по пояс в воде. А местные продавцы оставили после себя горы товара и мусора, который плавает на ступенях. В сети появились фото и видео с места ЧП.

Однако некоторые пользователи не отчаялись, и высмеяли ситуацию забавными мэмами с участием столичного мэра. Соответствующие изображения были опубликованы на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Фото: Подземный переход на Шулявке (facebook.com/alexandr.zolotko)

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Стоит отметить, что многие пользователи сети создали свои мэмы, в которых забавно высмяли сложившуюся в столице ситуацию.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Опубліковано Alexandr Zolotko Середа, 25 липня 2018 р.

Видео: Переход (facebook.com/alexandr.zolotko)

На публикацию отреагировали многие пользователи:

"Это лучшее что я видел!".

"До слез".

"Ай да Виталий".

"Без меня меня купали".

"Он так реалистично выглядит, художнику Оскар".

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за непогоды затопило Соломенский суд.

А в Подольском районе Киева из-за дождя обвалился путепровод.

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