В Киеве жестко затопило переход на Шулявке: появились забавные мэмы (фото)

В сети высмеяли столичного мэра и затопленный Киев
В Святошинском районе Киева, на Шулявке, в результате сильных дождей затопило подземный переход. Людям приходится "плыть" по переходу по пояс в воде. А местные продавцы оставили после себя горы товара и мусора, который плавает на ступенях. В сети появились фото и видео с места ЧП.
Однако некоторые пользователи не отчаялись, и высмеяли ситуацию забавными мэмами с участием столичного мэра. Соответствующие изображения были опубликованы на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.
Фото: Подземный переход на Шулявке (facebook.com/alexandr.zolotko)
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Стоит отметить, что многие пользователи сети создали свои мэмы, в которых забавно высмяли сложившуюся в столице ситуацию.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Опубліковано Alexandr Zolotko Середа, 25 липня 2018 р.
Видео: Переход (facebook.com/alexandr.zolotko)
На публикацию отреагировали многие пользователи:
"Это лучшее что я видел!".
"До слез".
"Ай да Виталий".
"Без меня меня купали".
"Он так реалистично выглядит, художнику Оскар".
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
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