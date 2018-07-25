У Києві жорстко затопило перехід на Шулявці: з'явилися кумедні меми (фото)

Фото: facebook.com/KyivOperativ

У мережі висміяли столичного мера і затоплений Київ

У Святошинському районі Києва, на Шулявці, в результаті сильних дощів затопило підземний перехід. Людям доводиться "плисти" по переходу по пояс у воді. А місцеві продавці залишили після себе гори товару і сміття, яке плаває на сходах. У мережі з'явилися фото та відео з місця НП.

Проте деякі користувачі не зневірилися, і висміяли ситуацію кумедними мемами за участі столичного мера. Відповідні зображення були опубліковані на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

Фото: Підземний перехід на Шулявці (facebook.com/alexandr.zolotko)

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Варто відзначити, що багато користувачів мережі створили свої мэмы, в яких забавно высмяли склалася в столиці ситуацію.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Опубліковано Alexandr Zolotko Середа, 25 липня 2018 р.

Відео: Перехід (facebook.com/alexandr.zolotko)

На публікацію відреагували багато користувачі:

"Це краще, що я бачив!".

"До сліз".

"Ай да Віталій".

"Без мене мене купали".

"Він так реалістично виглядає, художник Оскар".

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

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