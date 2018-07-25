У Києві жорстко затопило перехід на Шулявці: з'явилися кумедні меми (фото)

У мережі висміяли столичного мера і затоплений Київ
У Святошинському районі Києва, на Шулявці, в результаті сильних дощів затопило підземний перехід. Людям доводиться "плисти" по переходу по пояс у воді. А місцеві продавці залишили після себе гори товару і сміття, яке плаває на сходах. У мережі з'явилися фото та відео з місця НП.
Проте деякі користувачі не зневірилися, і висміяли ситуацію кумедними мемами за участі столичного мера. Відповідні зображення були опубліковані на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.
Фото: Підземний перехід на Шулявці (facebook.com/alexandr.zolotko)
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Варто відзначити, що багато користувачів мережі створили свої мэмы, в яких забавно высмяли склалася в столиці ситуацію.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Опубліковано Alexandr Zolotko Середа, 25 липня 2018 р.
Відео: Перехід (facebook.com/alexandr.zolotko)
На публікацію відреагували багато користувачі:
"Це краще, що я бачив!".
"До сліз".
"Ай да Віталій".
"Без мене мене купали".
"Він так реалістично виглядає, художник Оскар".
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
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