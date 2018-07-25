В сети показали бушующую стихию в Запорожье (видео)

Фото: РБК-Украина

В разных районах города прошел сильный дождь

В среду, 25 июля, около 14:00 Запорожье накрыла мощная стихия. Соответствующие видео были опубликованы в социальной сети.

Сильный ливень начался в разных районах города. Поднялся сильный ветер, сверкали молнии и было слышно гром.

Видео: Ливень в Запорожье (youtube.com/dp_vgorode_ua)

Никакой информации о пробках в связи с непогодой нет. Наблюдаются проблемы в работе интернета и перебои с электричеством.

О том, есть ли пострадавшие в результате мощного ливня, пока неизвестно.

Видео: Ливень в Запорожье (facebook.com/ljashenko.sw)

Кстати, синоптик дал прогноз на август.

В августе в Украине ожидается теплая погода. Однако последний месяц лета принесет украинцам "сюрпризы". Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Он также сообщил, что в июле уже не будет прохладных дней. А дожди продержаться до конца месяца.

"Такая погода, как наблюдается сейчас, и будет до конца недели, была в моих расчетах, поэтому ничего неожиданного не происходит", - отметил Горбань.

Также синоптик рассказала, когда в Украине изменится погода.

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