Циклон-долгожитель: синоптик рассказала, когда в Украине изменится погода

Фото: Дождь (РБК-Украина)

На юге до +33 градусов

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что циклон Halinka, который бушует над Украиной уже несколько недель, скоро отступит. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она сообщила, что в среду, 25 июля, циклон еще повисит над Украиной и в большинстве городов пройдут дожди, грозы и ливни.

"Все Галинки становятся Галинами, потом Галинами, например, Ивановнами, а уже потом часто их зовут просто – баба Галя. Вот так и наш циклон, как ни маскируется под Halinka, а все равно наши люди уже окрестили его – Баба Галя. Так вот. Наша Баба Галя – явно долгожительница. Я что-то не припомню, чтобы так долго циклон висел над Украиной или рядом. Поэтому еще завтра, 25 июля, в большинстве областей Украины снова местами дожди, грозы, вероятные ливни и даже шквалистое усиление ветра", - сообщила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она отметила, что температура воздуха существенно не изменится. На юге будет по-прежнему жарко, а прохладнее всего – на западе страны.

"Температура воздуха также существенно не меняется. В среду жара будет господствовать на востоке и юге, +28 +33 градуса. На западе +21 +26 градусов. На остальной территории +24 +28 градуса", - написала синоптик.

В столице в среду ожидается дождь и гроза.

"В Киеве 25-го июля Баба Галя погоняет дожди и постучит грозами. Ветер восточного направления. Максимальная температура воздуха около +25 градусов", - отметила Диденко и добавила, что влажность начнет сдерживаться, а со второй половины недели станет жарче.

"Влажность начнет сдерживаться, а жара крепнуть со второй половины недели, ближе к выходным. Надо скинуться Бабе Гале на новый платок, так просто не хочет уходить", - сказала синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики дали прогноз погоды на среду.

Видео: video.rbc.ua