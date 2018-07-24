Тропические дожди: синоптики дали прогноз погоды на среду

Фото: Дождь (РБК-Украина)

В некоторых регионах возможен сильный ветер

В среду, 25 июля, в Украине пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

Синоптики сообщили, что температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +31 +32 градусов.

На востоке страны ожидается пасмурная погода, дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит +26 +28 градусов, ночью от +16 до +18 градусов.

На севере пройдут сильные дожди с грозами. Температура воздуха днем от +25 до +27 градусов, ночью от +16 до +18 градусов.

В южных областях будет жарко. Синоптики прогнозируют дождь и грозу в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Столбики термометров днем поднимутся до +31 +31 градусов, ночью опустятся до +19 +21 градуса.

На западе Украины дождь, местами возможна гроза. Синоптики предупреждают об усилении ветра, до 8 м/сек. Температура воздуха днем составит +24 +26 градусов, ночью от +16 до +18 градусов. В Ужгороде температура поднимется до +28 градусов.

В центральной части страны пасмурно, местами кратковременные сильные дожди с грозами. Температура воздуха днем от +25 до +27 градусов, ночью+16 +18 градусов.

В столице 25 июля ожидается гроза, местами кратковременные дожди. Столбики термометров в Киеве поднимутся до +26 +27 градусов днем, а ночью опустятся до +16 +18 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптики предупреждали о том, что в Украине будет несколько дождливых дней.

Видео: video.rbc.ua