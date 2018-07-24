Тропічні дощі: синоптики дали прогноз погоди на середу

Фото: Дощ (РБК-Україна)

У деяких регіонах можливий сильний вітер

У середу, 25 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

Синоптики повідомили, що температура повітря в деяких регіонах підніметься до +31 +32 градусів.

На сході країни очікується похмура погода, дощ, можлива гроза. Температура повітря вдень становитиме +26 +28 градусів, вночі від +16 до +18 градусів.

На півночі пройдуть сильні дощі з грозами. Температура повітря вдень від +25 до +27 градусів, вночі від +16 до +18 градусів.

У південних областях буде жарко. Синоптики прогнозують дощ і грозу в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +31 +31 градусів, вночі опустяться до +19 +21 градус.

На заході України дощ, місцями можлива гроза. Синоптики попереджають про посилення вітру до 8 м/сек. Температура повітря вдень становитиме +24 +26 градусів, вночі від +16 до +18 градусів. В Ужгороді температура підніметься до +28 градусів.

В центральній частині країни мінлива хмарність, місцями короткочасні сильні дощі з грозами. Температура повітря вдень від +25 до +27 градусів, вночі+16 +18 градусів.

У столиці 25 липня очікується гроза, місцями короткочасні дощі. Стовпчики термометрів у Києві піднімуться до +26 +27 градусів вдень, а вночі опустяться до +16 +18 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, синоптики попереджали про те, що в Україні буде кілька дощових днів.

Відео: video.rbc.ua