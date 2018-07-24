Циклон-довгожитель: синоптик розповіла, коли в Україні зміниться погода

Фото: Дощ (РБК-Україна)

На півдні до +33 градусів

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що циклон Halinka, який вирує над Україною вже кілька тижнів, скоро відступить. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона повідомила, що в середу, 25 липня, циклон ще повисить над Україною і в більшості міст пройдуть дощі, грози і зливи.

"Все Галинки стають Галинами, потім Галинами, наприклад, Иванівнами, а вже потім часто їх звати просто – баба Галя. От так і наш циклон, як не маскується під Halinka, а все одно наші люди вже охрестили його – Баба Галя. Так ось. Наша Баба Галя – явно довгожителька. Я щось не пригадую, щоб так довго циклон висів над Україною або поряд. Тому ще завтра, 25 липня, в більшості областей України знову місцями дощі, грози, ймовірні зливи і навіть шквалисте посилення вітру", - повідомила Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона зазначила, що температура повітря істотно не зміниться. На півдні буде як і раніше спекотно, а прохолодніше всього – на заході країни.

"Температура повітря істотно не змінюється. У середу спека буде панувати на сході і півдні, +28 +33 градуси. На заході +21 +26 градусів. На решті території +24 +28 градусів", - написала синоптик.

У столиці в середу очікується дощ і гроза.

"В Києві 25-го липня Баба Галя поганяє дощі і постукає грозами. Вітер східного напрямку. Максимальна температура повітря близько +25 градусів", - зазначила Діденко і додала, що вологість почне стримуватися, а з другої половини тижня стане спекотніше.

"Вологість почне стримуватися, а спека міцніти з другої половини тижня, ближче до вихідних. Треба скинутися Бабі Галі на нову хустку, так просто не хоче йти", - сказала синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики дали прогноз погоди на середу.

Відео: video.rbc.ua