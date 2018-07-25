Будут "сюрпризы": синоптик дал прогноз на август

Фото: pixabay.com/Couleur

Украинцам рассказали, какой погоды ждать в последнем месяце лета

В августе в Украине ожидается теплая погода. Однако последний месяц лета принесет украинцам "сюрпризы". Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в интервью "Апострофу".

Он также сообщил, что в июле уже не будет прохладных дней. А дожди продержаться до конца месяца.

"Такая погода, как наблюдается сейчас, и будет до конца недели, была в моих расчетах, поэтому ничего неожиданного не происходит", - отметил Горбань.

В августе, по прогнозам специалиста, будет всего два периода, когда температура достигнет отметки в 31 градус. Однако такая жара продержится всего 3-4 дня.

Фото: pixabay.com/Couleur

"Август просчитывается очень прохладный, в сравнении с августами предыдущих лет, когда последний месяц лета был жарче, чем июнь и июль. Среднесуточные температуры августа будут около 24-26 градусов", - рассказал он.

Фото: pixabay.com/Couleur

"Правда, будет два периода в месяце, когда температура будет доходить до 31 градуса, но они очень короткие: по 3-4 дня. Кстати, засухи в августе тоже не просчитывается", - отметил синоптик.

Ранее синоптик дала прогноз погоды на 26 июля. Наталка Диденко сообщала, что дожди в четверг зацепят только западные, северные и частично южные регионы. На остальной территории, по данным специалиста, осадков не ожидается.

Кстати, эксперт дала неутешительный прогноз о торнадо в Украине.

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