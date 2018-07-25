Будуть "сюрпризи": синоптик дав прогноз на серпень

Фото: pixabay.com/Couleur

Українцям розповіли, якої погоди чекати в останньому місяці літа

У серпні в Україні очікується тепла погода. Однак останній місяць літа принесе українцям "сюрпризи". Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань в інтерв'ю "Апострофу".

Він також повідомив, що в липні вже не буде прохолодних днів. А дощі протриматися до кінця місяця.

"Така погода, яка спостерігається зараз, і буде до кінця тижня, була в моїх розрахунках, тому нічого несподіваного не відбувається", - зазначив Горбань.

У серпні, за прогнозами фахівця, буде всього два періоди, коли температура досягне позначки у 31 градус. Однак така спека протримається всього 3-4 дні.

Фото: pixabay.com/Couleur

"Серпень прораховується дуже прохолодний, у порівнянні з серпнями попередніх років, коли останній місяць літа був спекотніший, ніж червень і липень. Середньодобові температури серпня - близько 24-26 градусів", - розповів він.

Фото: pixabay.com/Couleur

"Правда, буде два періоди в місяці, коли температура буде доходити до 31 градуса, але вони дуже короткі: по 3-4 дні. До речі, посухи в серпні теж не прораховується", - зазначив синоптик.

Раніше синоптик дала прогноз погоди на 26 липня. Наталка Діденко повідомляла, що дощі в четвер зачеплять тільки західні, північні і частково південні регіони. На решті території, за даними фахівця, опадів не очікується.

До речі, експерт дала невтішний прогноз про торнадо в Україні.

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