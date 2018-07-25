Жара и веселые ливни: синоптик дала прогноз погоды на 26 июля

Иллюстративное фото (pixabay)

Температура воздуха поднимется до +34 градусов

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет Украину в четверг, 26 июля. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она сообщила, что дожди в четверг пройдут не во всех областях, а зацепят только западные, северные и частично южные регионы.

"26 июля. Где дожди? Преимущественно там, где и были. Запад, север. Дотянет до Одесской, Винницкой области. На остальной территории - без осадков, только во второй половине дня в Луганской области локальные дожди", - написала Диденко.

Температура воздуха во всех областях страны поднимется на несколько градусов. Местами термометры покажут до +34 градусов.

"Что с температурой воздуха? Жара на юге, на востоке плюс Днепр и Кропивницкий с районами: + 28 + 32, местами до + 32 + 34 градусов. Запад, север, большинство центральных областей: + 24 + 29 градусов", - сообщила народный синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице 26 июля будет жарко, но также ожидаются дожди и грозы.

"В Киеве завтра, 26 июля, местами локальные дожди, грозы, в течение дня + 25 + 28 градусов. Лето, это - жара и веселые ливни. Поэтому вопрос, а когда все это кончится, будем считать депрессивным и некорректным. Потому что в ноябре-декабре такая роскошная синоптическая ситуация будет нас греть и поддерживать солнечными воспоминаниями", - рассказала Наталка Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики уточнили, где пройдут грозы.

Видео: РБК-Украина