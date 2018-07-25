Жаркие грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на 25 июля

В некоторых регионах будет очень жарко
В среду, 25 июля дожди с грозами пройдут во всех регионах Украины. Температура воздуха начнет подниматься. Об этом сообщает УНИАН.
По прогнозам синоптиков, 25 июля в некоторых регионах страны температура воздуха достигнет отметки в +32 градуса.
На востоке Украины пасмурно, дождь, местами грозы. Дневная температура воздуха составит +27 +29 градусов.
На юге жарко. Ожидаются грозы. В Николаеве до +31 градуса, в Одессе +29 +30, самая высокая температура воздуха днем ожидается в Херсоне, до +32 градусов.
В Крыму гроза, местами ливень. Дневная температура воздуха тоже будет высокой, до +32 градусов.
На севере дождь с грозой. Местами сильные ливневые дожди. Температура воздуха +26 +27 градусов.
На западе страны прохладно и пасмурно. Синоптики прогнозируют туман, во второй половине дня – дождь с грозой. Температура воздуха +23 +24 градуса во Луцке, Хмельницком, Львове и Ивано-Франковске. В Ужгороде до +26 градусов.
В центральных регионах пройдут грозы. Температура воздуха будет колебаться от +26 градусов в Виннице и Житомире до +28 градусов в Черкассах.
В столице 25 июля ожидается дождь с грозой. Дневная температура воздуха составит +27 градусов. К вечеру станет немного прохладнее, температура опустится до +23 +24 градусов.
Карта погоды (УНИАН)
Кстати, синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду в Украине.
Видео: РБК-Украина