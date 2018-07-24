Жара: синоптики дали прогноз на 25 июля

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Украинцев предупредили об осадках

В среду, 25 июля, в Украине снова прогнозируют неблагоприятную погоду. По всей территории ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает УНИАН.

На востоке - дожди с грозами, температура до +29 градусов.

На юге также ожидаются осадки, до +32.

На западе Украины пройдут дожди, до +26 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Жителей северных областей ждут грозы, однако будет тепло - до +27.

Жителей центральных областей ждут дожди и жара, температура воздуха до +30.

Фото: pixabay.com/a0529sm

В Киеве в среду также пройдет дождь с грозой. Днем воздух нагреется до +27 градусов, а вечером - до +23.

Кстати, синоптик рассказала, когда в Украине изменится погода.

В среду, 25 июля, из-за циклона в большинстве городов пройдут дожди, грозы и ливни. Однако скоро погода изменится. Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что в среду жара будет господствовать на востоке и юге, +28 +33 градуса.

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