Жара: синоптики дали прогноз на 25 июля

Украинцев предупредили об осадках
В среду, 25 июля, в Украине снова прогнозируют неблагоприятную погоду. По всей территории ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает УНИАН.
На востоке - дожди с грозами, температура до +29 градусов.
На юге также ожидаются осадки, до +32.
На западе Украины пройдут дожди, до +26 градусов.
Карта погоды (meteo.gov.ua)
Жителей северных областей ждут грозы, однако будет тепло - до +27.
Жителей центральных областей ждут дожди и жара, температура воздуха до +30.
Фото: pixabay.com/a0529sm
В Киеве в среду также пройдет дождь с грозой. Днем воздух нагреется до +27 градусов, а вечером - до +23.
Кстати, синоптик рассказала, когда в Украине изменится погода.
В среду, 25 июля, из-за циклона в большинстве городов пройдут дожди, грозы и ливни. Однако скоро погода изменится. Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что в среду жара будет господствовать на востоке и юге, +28 +33 градуса.
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