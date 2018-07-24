Спека: синоптики дали прогноз на 25 липня

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Українців попередили про опади

У середу, 25 липня, в Україні знову прогнозують несприятливу погоду. По всій території очікуються дощі з грозами. Про це повідомляє УНІАН.

На сході - дощі з грозами, температура до +29 градусів.

На півдні також очікуються опади, до +32.

На заході України пройдуть дощі, до +26 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Жителів північних областей чекають грози, однак буде тепло - до +27.

Жителів центральних областей чекають дощі та спека, температура повітря до +30.

Фото: pixabay.com/a0529sm

У Києві в середу також пройде дощ з грозою. Вдень повітря нагріється до +27 градусів, а ввечері - до +23.

До речі, розповіла синоптик, коли в Україні зміниться погода.

У середу, 25 липня, з-за циклону в більшості міст пройдуть дощі, грози і зливи. Однак незабаром погода зміниться. Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що в середу спека буде панувати на сході і півдні, +28 +33 градуси.

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