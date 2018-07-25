Спекотні грози: синоптики уточнили прогноз погоди на 25 липня

Фото: Дощ (УНІАН)

В деяких регіонах буде дуже жарко

У середу, 25 липня дощи з грозами пройдуть у всіх регіонах України. Температура повітря почне підніматися. Про це повідомляє УНІАН.

За прогнозами синоптиків, 25 липня в деяких регіонах країни температура повітря сягне позначки +32 градуси.

На сході України хмарно, дощ, місцями грози. Денна температура повітря становитиме +27 +29 градусів.

На півдні жарко. Очікуються грози. У Миколаєві до +31 градуса, в Одесі +29 +30, найвища температура повітря вдень очікується в Херсоні, до +32 градусів.

У Криму гроза, місцями злива. Денна температура повітря буде високою, до +32 градусів.

На півночі дощ з грозою. Місцями сильні зливові дощі. Температура повітря +26 +27 градусів.

На заході країни прохолодно і хмарно. Синоптики прогнозують туман, у другій половині дня – дощ з грозою. Температура повітря +23 +24 градуси у Луцьку, Хмельницькому, Львові та Івано-Франківську. В Ужгороді до +26 градусів.

У центральних регіонах пройдуть грози. Температура повітря коливатиметься від +26 градусів у Вінниці та Житомирі до +28 градусів в Черкасах.

У столиці 25 липня очікується дощ з грозою. Денна температура повітря становитиме +27 градусів. До вечора стане трохи прохолодніше, температура опуститься до +23 +24 градусів.

Карта погоди (УНІАН)

До речі, синоптики прогнозують несприятливу погоду в Україні.

Відео: РБК-Україна