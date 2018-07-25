Спека і веселі зливи: синоптик дала прогноз погоди на 26 липня

Ілюстративне фото (pixabay)

Температура повітря підніметься до +34 градусів

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає Україну в четвер, 26 липня. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона повідомила, що дощі в четвер пройдуть не у всіх областях, а зачеплять тільки західні, північні і частково південні регіони.

"26 липня. Де дощі? Переважно там, де й були. Захід, північ. Дотягне до Одеської, Вінницької області. На решті території - без опадів, лише у другій половині дня в Луганській області локальні дощі", - написала Діденко.

Температура повітря в усіх областях країни підніметься на кілька градусів. Місцями термометри покажуть до +34 градусів.

"Що з температурою повітря? Спека на півдні, на сході плюс Дніпро і Кропивницький з районами: + 28 + 32, місцями до + 32 + 34 градусів. Захід, північ, більшість центральних областей: + 24 + 29 градусів", - повідомила народний синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У столиці 26 липня буде спекотно, але також очікуються дощі і грози.

"У Києві завтра, 26 липня, місцями локальні дощі, грози, протягом дня + 25 + 28 градусів. Літо, це - спека і веселі зливи. Тому питання, а коли все це скінчиться, будемо вважати депресивним і некоректним. Тому що в листопаді-грудні така розкішна синоптична ситуація буде нас гріти і підтримувати сонячними спогадами", - розповіла Наталка Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики уточнили, де пройдуть грози.

Відео: РБК-Україна