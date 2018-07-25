У мережі показали бурхливу стихію в Запоріжжі (відео)

Фото: РБК-Україна

У різних районах міста пройшов сильний дощ

У середу, 25 липня, близько 14:00 Запоріжжя накрила потужна стихія. Відповідні відео були опубліковані в соціальній мережі.

Сильна злива почався в різних районах міста. Піднявся сильний вітер, виблискували блискавки і було чутно грім.

Відео: Злива в Запоріжжі (youtube.com/dp_vgorode_ua)

Ніякої інформації про пробки в зв'язку з негодою немає. Спостерігаються проблеми в роботі інтернету і перебої з електрикою.

Про те, чи є постраждалі в результаті потужної зливи, поки невідомо.

Відео: Злива в Запоріжжі (facebook.com/ljashenko.sw)

До речі, синоптик дав прогноз на серпень.

У серпні в Україні очікується тепла погода. Однак останній місяць літа принесе українцям "сюрпризи". Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

Він також повідомив, що в липні вже не буде прохолодних днів. А дощі протриматися до кінця місяця.

"Така погода, як спостерігається зараз, і буде до кінця тижня, була в моїх розрахунках, тому нічого несподіваного не відбувається", - зазначив Горбань.

Також синоптик розповіла, коли в Україні зміниться погода.

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