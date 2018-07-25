Венеція по-київськи: українці шоковані наслідками потужної зливи (фото, відео)

Фото: РБК-Україна

Вулиці Києва перетворилися на річки

В результаті сильного дощу в Києві затопило безліч вулиць. Зокрема під водою опинилися Дорогожичі, проспект Перемоги, Шулявка (біля КПІ), Лук'янівка, Нивки. У мережі масово публікують фото і відео затопленої столиці.

Багатьом киянам насилу вдавалося добиратися додому. Місцями рівень води доходив до колін.

"Центр Києва або центр Венеції? Немає слів", - написав Kostiantyn Proskurko.

Відео: Київ (facebook.com/k.proskurko)

Відео: Нивки, вул. Щербаківського (facebook.com/VoronetskyiUyrii)

"Венеція на Дорогожичах", - зазначили в групі "Київ Оперативний".

Відео: Дорогожичі (facebook.com/KyivOperativ)

Відео: Шулявка, КПІ, підземний перехід (facebook.com/lv.kazachynska)

Відео: Після дощу (facebook.com/lv.kazachynska/Андрей Дуда)

"через зливи в Києві призупинили рух трамваї і тролейбуси", - повідомили на сторінці "Типовий Київ" у Facebook.

Фото: facebook.com/kievtypical

Фото: facebook.com/kievtypical

Відео: Борщагівка (YouTube/Vdm_TK)

Відео: Київ (YouTube/Наталія Гурковська)

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот поста (facebook.com/k.proskurko)

Скріншот поста (facebook.com/kievtypical)

Нагадаємо, в Києві жорстко затопило перехід на Шулявці. У мережі з'явилися забавні мэмы.

Раніше у мережі показали бурхливу стихію в Запоріжжі.

До речі, синоптик дала прогноз погоди на 26 липня.

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що дощі в четвер пройдуть не у всіх областях, а зачеплять тільки західні, північні і частково південні регіони. Температура повітря в усіх областях країни підніметься на кілька градусів. Місцями термометри покажуть до +34 градусів.

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