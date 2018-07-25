Венеція по-київськи: українці шоковані наслідками потужної зливи (фото, відео)

Вулиці Києва перетворилися на річки
В результаті сильного дощу в Києві затопило безліч вулиць. Зокрема під водою опинилися Дорогожичі, проспект Перемоги, Шулявка (біля КПІ), Лук'янівка, Нивки. У мережі масово публікують фото і відео затопленої столиці.
Багатьом киянам насилу вдавалося добиратися додому. Місцями рівень води доходив до колін.
"Центр Києва або центр Венеції? Немає слів", - написав Kostiantyn Proskurko.
Відео: Київ (facebook.com/k.proskurko)
Відео: Нивки, вул. Щербаківського (facebook.com/VoronetskyiUyrii)
"Венеція на Дорогожичах", - зазначили в групі "Київ Оперативний".
Відео: Дорогожичі (facebook.com/KyivOperativ)
Відео: Шулявка, КПІ, підземний перехід (facebook.com/lv.kazachynska)
Відео: Після дощу (facebook.com/lv.kazachynska/Андрей Дуда)
"через зливи в Києві призупинили рух трамваї і тролейбуси", - повідомили на сторінці "Типовий Київ" у Facebook.
Фото: facebook.com/kievtypical
Фото: facebook.com/kievtypical
Відео: Борщагівка (YouTube/Vdm_TK)
Відео: Київ (YouTube/Наталія Гурковська)
Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)
Скріншот поста (facebook.com/k.proskurko)
Скріншот поста (facebook.com/kievtypical)
Нагадаємо, в Києві жорстко затопило перехід на Шулявці. У мережі з'явилися забавні мэмы.
Раніше у мережі показали бурхливу стихію в Запоріжжі.
До речі, синоптик дала прогноз погоди на 26 липня.
Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що дощі в четвер пройдуть не у всіх областях, а зачеплять тільки західні, північні і частково південні регіони. Температура повітря в усіх областях країни підніметься на кілька градусів. Місцями термометри покажуть до +34 градусів.
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