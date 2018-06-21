Адская жара: синоптики уточнили прогноз на четверг

Осадки возможны только в западных областях
В четверг, 21 июня, в Украине ожидается сильная жара. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха составит +35 градусов. На больше части территории будет сухо и солнечно. Кратковременный дождь и гроза возможны только днем в западных областях. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Скриншот (meteo.gov.ua)
На юге страны будет солнечно. Днем +32+34 градуса, ночью +21+23. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
В западных регионах будет +27+29 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
В северной части страны днем будет +27+29 градусов, ночью +15+17. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Скриншот (meteo.gov.ua)
В центре страны будет ясно. Температура ночью +16+18 градусов, а днем +28+30. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
На востоке Украины ночью +16+18, днем +29+31 градус. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Ранее синоптик сообщила о резком похолодании.
"В четверг (21 июня) везде будет чуть ли не жарче всего, потому что с 22 июня Украину пересечет холодный атмосферный фронт. А перед похолоданием, как правило, самая высокая температура воздуха. Завтра повсюду +28+34 градуса. Дожди с грозами пройдут в западных областях. На остальной территории - сухо и солнечно", - отметила синоптик.
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