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"Пока что греемся": синоптик сообщила о резком похолодании

STYLERLIFE        20.06.2018 - 13:40
Фото: pixabay.com/Candiix
Фото: pixabay.com/Candiix

Почти во всех областях снизится температура воздуха

В пятницу, 22 июня, в Украине резко похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В четверг (21 июня) везде будет чуть ли не жарче всего, потому что с 22 июня Украину пересечет холодный атмосферный фронт. А перед похолоданием, как правило, самая высокая температура воздуха. Завтра повсюду +28+34 градуса. Дожди с грозами пройдут в западных областях. На остальной территории - сухо и солнечно", - отметила синоптик.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

В Киеве в четверг, 21 июня,будет жарко и без осадков. Температура воздуха днем составит +31 градус.

"22 июня дожди "обвалят" температуру воздуха на Западе до +18+23 градусов. А в субботу такое существенное похолодание охватит большинство областей, кроме востока Украины. А пока греемся и планируем самый длинный день года", - добавила Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, украинцам сообщили, когда наступит 40-градусная жара.

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Теги: погода
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