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"Поки що гріємося": синоптик повідомила про різке похолодання

STYLERLIFE        20.06.2018 - 13:40
Фото: pixabay.com/Candiix
Фото: pixabay.com/Candiix

Майже у всіх областях знизиться температура повітря

У п'ятницю, 22 червня, в Україні різко похолодає. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"В четвер (21 червня) скрізь буде чи не найгарячіше, тому що з 22 червня Україну перетне холодний атмосферний фронт. А перед похолоданням, як правило, найбільш висока температура повітря. Завтра всюди +28+34 градуси. Дощі з грозами пройдуть у західних областях. На решті території - сухо і сонячно", - зазначила синоптик.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

У Києві у четвер, 21 червня,буде спекотно і без опадів. Температура повітря вдень становитиме +31 градус.

"22 червня дощі "обвалять" температуру повітря на Заході до +18+23 градусів. А в суботу таке істотне похолодання охопить більшість областей, крім сходу України. А поки гріємося і плануємо найдовший день року", - додала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, українцям повідомили, коли настане 40-градусна спека.

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Теги: погода
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