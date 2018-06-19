Лето 2018: украинцам сообщили, когда наступит 40-градусная жара

Синоптик дал прогноз на июль и август

Летом 2018 года погода в Украине будет переменчивой. К концу июня ожидаются перепады температуры и частичное похолодание, а в июле и августе начнется сильная жара. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в эфире ObozTV.

По данным синоптика, западная часть страны находится под влиянием атмосферных фронтов и циклонических образований. А юго-восточная часть Украины - под воздействием сухого и очень жаркого воздуха.

Фото: pixabay.com/birgl

"Атмосферный фронт, который принесет изменение погоды в Украине, мы ожидаем 22-23 июня. Он придет с запада и перенесется на восток страны. Пройдут дожди, которые, в частности, охватят территорию восточных и южных областей. С 23 июня снизится температура воздуха и составит 18-23 градусов вместо 25-30", – рассказал синоптик.

Фото: pixabay.com/mploscar

Кульбида отметил, что вторая половина лета ожидается очень жаркой. Он добавил, что средняя температура июля-августа за последние 25 лет выросла на 2-2,5 градуса.

"Это говорит о том, что эти два месяца, не могут не быть жаркими, с большим количеством дней с температурой 30 градусов тепла и более, с небольшим количеством эффективных осадков. В июле-августе температура в 35 градусов тепла, а может и 40 градусов тепла, однозначно будет наблюдаться в южных, центральных и восточных областях Украины", – рассказал Кульбида.

Ранее синоптик предупредила о грядущей жаре. Наталка Диденко дала прогноз на 20 июня.

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