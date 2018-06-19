Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Лето 2018: украинцам сообщили, когда наступит 40-градусная жара

STYLERLIFE        19.06.2018 - 16:30

Синоптик дал прогноз на июль и август

Летом 2018 года погода в Украине будет переменчивой. К концу июня ожидаются перепады температуры и частичное похолодание, а в июле и августе начнется сильная жара. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в эфире ObozTV.

По данным синоптика, западная часть страны находится под влиянием атмосферных фронтов и циклонических образований. А юго-восточная часть Украины - под воздействием сухого и очень жаркого воздуха.

Фото: pixabay.com/birgl

"Атмосферный фронт, который принесет изменение погоды в Украине, мы ожидаем 22-23 июня. Он придет с запада и перенесется на восток страны. Пройдут дожди, которые, в частности, охватят территорию восточных и южных областей. С 23 июня снизится температура воздуха и составит 18-23 градусов вместо 25-30", – рассказал синоптик.

Фото: pixabay.com/mploscar

Кульбида отметил, что вторая половина лета ожидается очень жаркой. Он добавил, что средняя температура июля-августа за последние 25 лет выросла на 2-2,5 градуса.

"Это говорит о том, что эти два месяца, не могут не быть жаркими, с большим количеством дней с температурой 30 градусов тепла и более, с небольшим количеством эффективных осадков. В июле-августе температура в 35 градусов тепла, а может и 40 градусов тепла, однозначно будет наблюдаться в южных, центральных и восточных областях Украины", – рассказал Кульбида.

Ранее синоптик предупредила о грядущей жаре. Наталка Диденко дала прогноз на 20 июня.

Как уберечься от теплового и солнечного ударов (видео: STYLER.rbc.ua)

До +32: синоптики уточнили прогноз на вторник В Луцке сильный ливень парализовал движение транспорта (фото, видео)
Теги: лето, погода, прогноз погоды
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь