"Немного пшикайте кота": синоптик предупредила о грядущей жаре

В большинстве областях повысится температура

В среду, 20 июня, в Украине будет жарко, но в некоторых областях возможны осадки – дожди и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Периодические дожди и грозы наиболее вероятные вдоль полосы от западных областей через Винницкую, Черкасскую, Полтавскую области к Харьковской области", – написала она.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик отметила, что атмосфера будет неустойчивая. Температура воздуха составит от +27 до +34 градусов. В большинстве областях будет сухо.

В Киеве существенных осадков не ожидается. Температура воздуха будет +29+30 градусов.

"Фронт столицу будет проходить, однако дожди максимум днем локальные, кратковременные", – добавила синоптик.

Диденко добавила, что в субботу, 23 июня, в Киеве существенно похолодает.

"Кто устал от жаркой погоды, может начинать изучать ритуальные северные танцы, потому что будет +19 градусов. А пока поливаем клумбы, цветы на балконе, себя и немного пшикайте из аэрозольной бутылочки кота", – посоветовала она.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптик предупредила о похолодании.

"Лето продолжается и невесть что с дождями также. Идут не там где надо и не такие, и маленькие, а если идут, то такие хорошенькие, тихие - у соседки Гальки, а в своем дворе - с градом и шквалами. Завтра – что-то такое и дальше", - написала она.

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