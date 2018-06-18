"Не пропустите лето": синоптик предупредила о похолодании

19 июня в стране ожидаются дожди

В Украине с субботы, 23 июня, ожидается похолодание. Во вторник, 19 июня, будет теплая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Лето продолжается и невесть что с дождями также. Идут не там где надо и не такие, и маленькие, а если идут, то такие хорошенькие, тихие - у соседки Гальки, а в своем дворе - с градом и шквалами. Завтра – что-то такое и дальше", - написала она.

Кратковременные грозовые дожди наиболее вероятны на Западе и Севере Украины, а также в Винницкой области. На Востоке, на Юге и в большинстве центральных областей будет сухая и солнечная погода.

Фото: pixabay.com/PublicDomainPictures

Температура воздуха 19 июня ожидается высокая - +25+33 градуса.

"Кто любит планировать заранее - в пятницу станет больше дождей, после которых в субботу существенно снизится температура воздуха", - добавила синоптик.

В субботу, 23 июня, в большинстве областей Украины ожидается +18+22 градуса. Лишь на Востоке останется жаркая погода.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"Отдельно о юго-востоке, Донецкая область, Запорожье. Единственный день из ближайшей перспективы, когда есть надежда на дождь - 23 июня. А 24 июня там также спадет жара", - предупредила синоптик.

В Киеве 19 июня местами кратковременный дождь и гроза, днем будет жарко, около +30 и выше градусов. В столице в ближайшую субботу, 23 июня, также ощутимо похолодает.

"Эта неделя для нас - особенная, ведь уже в четверг, 21 июня, начинается настоящее, астрономическое лето и одновременно - поворот на зиму. Не пропустите лето, не ругайте солнце и жару, пусть побудут с нами", - написала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики рассказали, где ждать дождей.

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