"Не пропустіть літо": синоптик попередила про похолодання

19 червня в країні очікуються дощі

В Україні з суботи, 23 червня, очікується похолодання. У вівторок, 19 червня, буде тепла погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Літо триває і казна-що з дощами також. Йдуть не там де треба і не такі, і малі, а якщо йдуть, то такі гарнесенькі, тихі - у сусідки Гальки, а в своєму дворі - з градом та шквалами. Завтра – щось таке й далі", - написала вона.

Короткочасні грозові дощі найбільш ймовірні на Заході та Півночі України, а також у Вінницькій області. На Сході, на Півдні та у більшості центральних областей буде суха та сонячна погода.

Фото: pixabay.com/PublicDomainPictures

Температура повітря 19 червня очікується висока - +25+33 градуси.

"Хто любить планувати заздалегідь - у п'ятницю побільшає дощів, після яких у суботу суттєво знизиться температура повітря", - додала синоптик.

У суботу, 23 червня, у більшості областей України очікується +18+22 градуси. Лише на Сході залишиться спекотно.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Окремо про південний схід, Донецька область, Запоріжжя. Єдиний день з найближчої перспективи, коли є надія на дощ - 23 червня. А 24 червня там також спаде спека", - попередила синоптик.

У Києві 19 червня місцями короткочасний дощ та гроза, вдень буде спекотно, близько +30 і вище градусів. У столиці в найближчу суботу, 23 червня, тако відчутно похолодає.

"Цей тиждень для нас - особливий, адже вже у четвер, 21 червня, починається справжнє, астрономічне літо і одночасно - поворот на зиму. Не пропустіть літо, не сваріть сонце та спеку, хай побудуть з нами", - написала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики розповіли, де чекати дощів.

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