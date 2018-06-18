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Грозовий фронт переміститься: синоптики розповіли, де чекати дощів

STYLERLIFE        18.06.2018 - 09:14
Фото: pixabay.com/Pezibear
Фото: pixabay.com/Pezibear

У понеділок, 18 червня, грозовий фронт переміститься на захід країни

Синоптики розповіли, де чекати опадів у понеділок, 18 червня. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Оскільки грозовий фронт переміститься на захід України, то опади очікуються ще в центральній частині країни та в Вінницькій області. Зокрема там може бути дощ з грозою. Температура повітря становитиме +27+29 градусів тепла.

Скріншот (meteo.gov.ua)

У східних і південних областях буде сухо. Температура підніметься до +31.

У західній частині країни буде+25+27 градусів тепла. На півночі +26+29 градусів, без опадів.

У Києві також буде сухо. Температура вдень становитиме +27+29 градусів тепла.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Раніше синоптик повідомила про погоду на початку тижня.

"В понеділок і вівторок в Україні денна температура повітря складе +24+30 градусів. Дощі з грозами пройдуть в понеділок місцями в західних областях, у вівторок опади ймовірні на Закарпатті та в Прикарпатті. В Україні буде переважати суха погода", - написала синоптик.

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Теги: погода
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