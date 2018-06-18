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Грозовой фронт переместится: синоптики рассказали, где ждать дождей

STYLERLIFE        18.06.2018 - 09:14
Фото: pixabay.com/Pezibear
Фото: pixabay.com/Pezibear

В понедельник, 18 июня, грозовой фронт переместится на запад страны

Синоптики рассказали, где ждать осадков в понедельник, 18 июня. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Поскольку грозовой фронт переместится на запад Украины, то осадки ожидаются еще в центральной части страны и в Винницкой области. В частности там может быть дождь с грозой. Температура воздуха составит +27+29 градусов тепла.

Скриншот (meteo.gov.ua)

В восточных и южных областях будет сухо. Температура поднимется до +31.

В западной части страны будет+25+27 градусов тепла. На севере +26+29 градусов, без осадков.

В Киеве также будет сухо. Температура днем составит +27+29 градусов тепла.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Ранее синоптик сообщила о погоде в начале недели.

"В понедельник и вторник в Украине дневная температура воздуха составит +24+30 градусов. Дожди с грозами пройдут в понедельник местами в западных областях, во вторник осадки вероятные на Закарпатье и в Прикарпатье. В Украине будет доминировать сухая погода", - написала синоптик.

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Теги: погода
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