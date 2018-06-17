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Следите за прогнозами: синоптик сообщила о погоде в начале недели

STYLERLIFE        17.06.2018 - 16:30
Фото: Прогноз погоды (Коллаж РБК-Украина)
Фото: Прогноз погоды (Коллаж РБК-Украина)

Стало известно, где пройдут грозы

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев в начале рабочей недели. Об этом синоптик написала в своем блоге на сайте Оpinion.biz.ua

Наталка Диденко сообщила, что в понедельник-вторник, 18 и 19 июня в Украине будет сухо. Дожди с грозами пройдут только в западных областях страны.

"В понедельник и вторник в Украине дневная температура воздуха составит + 24 + 30 градусов. Дожди с грозами пройдут в понедельник местами в западных областях, во вторник осадки вероятные на Закарпатье и в Прикарпатье. В Украине будет доминировать сухая погода", - написала синоптик.

В среду, 20 июня атмосферный фронт передвинется на северную часть страны и принесет с собой ухудшение погодных условий.

"20 и 21 июня атмосферные фронты расположатся над западными и северными областями Украины. Они обусловят грозовые дожди, локальные град и шквалы. Значительная часть центральных областей, восток и юг будет принадлежать зоне повышенного атмосферного давления, поэтому существенные осадки здесь маловероятны, будет сухо и жарко", - сообщила Диденко.

Над столицей в ближайшие дни будет царить зона повышенного атмосферного давления. Облачно и сухо.

"18 и 19 июня над Киевом будет царить зона повышенного атмосферного давления, солнца, красивых кучевых облаков и сухой погоды", - отметила синоптик и добавила, что в Киеве будет тепло, а дожди возможны в среду и четверг.

"20 и 21 июня атмосферные фронты увеличат вероятность дождя с грозой. В течение ближайших дней максимальная температура воздуха в Киеве будет колебаться от 24 до 28 градусов", - сообщила Наталка Диденко.

Кстати, синоптики предупредили о резком повышении температуры.

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Теги: погода, прогноз погоды, Диденко
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