"Валяйтесь, кто может, в холодке": синоптики предупредили о резком повышении температуры

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +30 градусов

Народный синоптик Наталка Диденко, Укргидрометцентр и GISMETEO опубликовали прогноз погоды на 17 июня. Синоптики прогнозируют повышение уровня тепла в Украине в среднем на 3-4 градуса. Максимальный уровень столбиков термометра по мнению специалистов достигнет +30 градусов по Цельсию.

"В воскресенье дожди с грозами вероятны в западной части, частично на Севере и в Центре, а также кое-где на Одесщине, Николаевщине и в Крыму. На остальной территории - сухо. В Киеве завтра возможность дождя с грозой есть. Будет жарко, днем +28+30 градусов. Валяйтесь, кто может, в холодке)" ,— написала Наталья Диденко в своем профиле.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/tala.didenko

Укргидрометцентр прогнозирует на 17 июня сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами. Днем температура воздуха прогреется до +22 +30 градусов тепла. В то же время киевлянам и жителям области нужно готовиться к грозовому фронту. Температура на улице будет на уровне 27-29 тепла, а ночью показатель опустится до 17-19 по Цельсию.

Прогноз погоды на 17 июня meteo.gov.ua

По мнению синоптиков GISMETEO, в отдельных районах, кроме юго-востока Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью +11...+20 градусов, максимальная днем +22...+30 градусов по Цельсию. В Киеве будет в воскресенье ясно и без осадков, столбики термометров покажут +18...+29 по Цельсию.

Напомним, что по данным Укргидрометцентра дожди в Украине прекратятся к 20 июня. На территории западной и центральной Украины ожидаются грозовые дожди со шквалами. На официальном сайте Укргидрометцентра опубликован прогноз, в котором уточняется, когда над страной разойдутся тучи, будет ясная сухая погода.

Видео: video.rbc.ua