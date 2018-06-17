"Валяйтесь, хто може, в холодку": синоптики попередили про різке підвищення температури

Синоптики прогнозують підвищення температури повітря до +30 градусів

Народний синоптик Наталка Діденко, Укргідрометцентр і GISMETEO опублікували прогноз погоди на 17 червня. Синоптики прогнозують підвищення рівня тепла в Україні в середньому на 3-4 градуси. Максимальний рівень стовпчиків термометра на думку фахівців досягне +30 градусів за Цельсієм.

"У неділю дощі з грозами можливі у західній частині, частково на Півночі і в Центрі, а також подекуди на Одещині, Миколаївщині та в Криму. На решті території - сухо. У Києві завтра можливість дощу з грозою є. Буде жарко, вдень +28... +30 градусів. Валяйтеся, хто може, в холодочку)" ,— написала Наталка Діденко у своєму профілі.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/tala.didenko

Укргідрометцентр прогнозує на 17 червня сильні дощі, які будуть супроводжуватись грозами. Вдень температура повітря прогріється до +22...+30 градусів тепла. У той же час киянам та жителям області потрібно готуватися до грозового фронту. Температура на вулиці буде на рівні +27...+29 тепла, а вночі показник опуститься до +17... +19 за Цельсієм.

Прогноз погоди на 17 червня meteo.gov.ua

На думку синоптиків GISMETEO, в окремих районах, крім південного сходу України очікуються короткочасні дощі, грози. Температура повітря мінімальна вночі +11...+20 градусів, максимальна вдень +22...+30 градусів за Цельсієм. У Києві в неділю ясно, без опадів, стовпчики термометрів покажуть +18...+29 за Цельсієм.

Нагадаємо, що за даними Укргідрометцентру дощі в Україні припиняться до 20 червня. На території західної та центральної України очікуються грозові дощі зі шквалами. На офіційному сайті Укргідрометцентру опублікований прогноз, в якому уточнюється, коли над країною розійдуться хмари, буде ясна суха погода.

Відео: video.rbc.ua