"Сухая погода наступит нескоро": синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

По данным Укргидрометцентра дожди в Украине прекратятся к 20 июня

На территории западной и центральной Украины ожидаются грозовые дожди со шквалами. На официальном сайте Укргидрометцентра опубликован прогноз, в котором уточняется, когда над страной разойдутся тучи, будет ясная сухая погода.

Обещается, что 16 июня западные регионы Украины частично накроют сильные дожди. Их стоит ожидать жителям Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Во Львовской, Луцкой и Ровенской областях погода будет солнечной. Днем стоит ожидать 23-27 градусов выше ноля. Ночью показатель опуститься до 13-16 по Цельсию.

В воскресенье, 17 июня циклон захватит Одессу, Херсон, Николаев, Черкассы, Чернигов, Житомир, Винницу, Киев, Симферополь и Кропивницкий помимо указанных ранее регионов. Температура воздуха будет варьироваться в рамках от +23 до +29 градусов.

18 июня грозы вернутся на Запад страны. Периодические ливневые дожди ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской, Ужгородской, Черновицкой, Хмельницкой, Луцкой и Ровенской областях. Столбики термометров покажут от +23 до +31 градуса. Теплее всего будет на побережье моря — в Николаеве и Одессе.

Прогноз погода на 16-20 июня (meteo.gov.ua)

Во вторник, 19 июня гроза сместиться к северной части Украины, захватив помимо Львовской, Ивано-Франковской, Ужгородской, Черновицкой, Хмельницкой, Луцкой и Ровенской также Киевскую, Черниговскую, Житомирскую и Винницкую области. Максимальная температура ожидается в Херсоне, Николаеве и Запорожье — до 33 градусов со знаком плюс. Холоднее всего будет в западных регионах, где температура будет колебаться от +24 до +28 градусов.

В среду, 20 июня, по мнению синоптиков на территории всей нашей станы ожидается сухая солнечная погода. Максимальная температура будет наблюдаться на Юге страны, столбики термометров будут достигать +33 градусов по Цельсию.

Напомним, что главный синоптик страны Наталка Диденко опубликовала свой прогноз погоды на 16 июня.