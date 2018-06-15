Циклон Ивона: синоптик рассказала о погоде на выходных

Стало известно, где пройдут дожди

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет Украину на этих выходных. Прогноз погоды Диденко опубликовала в своем блоге на сайте Оpinion.biz.ua.

Наталка Диденко сообщила, что на Украину надвигается новый циклон Ивона и его атмосферные фронты скоро достигнут территории страны.

"Над Европой расположился циклон Ивона, и его атмосферные фронты в ближайшее время будут достигать территории Украины. 15 июня в западных областях Украины, на севере, в центральной части, включая Харьковскую и Одесскую области, пройдут кратковременные дожди, возможны ливни, град и шквалистое усиление ветра. В большинстве районов юга и востока будет господствовать сухая солнечная погода. Температура воздуха будет комфортной, + 22 + 27 градусов, однако на юге и востоке ожидается жара до + 28 + 34 градусов", - написала синоптик.

Карта погоды (opinion.biz.ua)

В ближайшие выходные, 16-17 июня, по словам Диденко, погода существенно не изменится.

"На выходных, 16-17 июня, температурная картина не изменится, будет тепло, на юге и востоке - жарко. Дожди с грозами наиболее вероятные на западе Украины, возможны сильные ливни, град и шквалы. На остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса, лишь в субботу на севере и в большинстве центральных областей пройдут кратковременные грозовые дожди", - отметила синоптик.

Начало недели в Украине будет теплым, местами даже жарким. Дожди по-прежнему будут висеть над западной частью страны.

"В понедельник и вторник в Украине дневная температура воздуха составит + 24 + 30 градусов. Дожди с грозами пройдут в понедельник местами в западных областях, во вторник осадки вероятные на Закарпатье и в Прикарпатье. В Украине будет доминировать сухая погода", - сообщила Диденко.

В столице синоптик обещает неустойчивую погоду, комфортную температуру и дожди с грозами.

"В Киеве в ближайшие дни погода ожидается неустойчивой, однако с комфортной температурой воздуха в пределах + 25 + 28 градусов, и с низкой вероятностью стихийных опасных метеорологических явлений. 15-16 июня в столице местами пройдут кратковременные дожди с грозами.17, 18 и 19 июня над Киевом будет царить зона повышенного атмосферного давления, солнца, красивых кучевых облаков и сухой погоды", - написала Наталка Диденко.

Кстати, синоптики уточнили прогноз погоды на пятницу.

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