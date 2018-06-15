Циклон Івона: синоптик розповіла про погоду на вихідних

Стало відомо, де пройдуть дощі

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає Україну на цих вихідних. Прогноз погоди Діденко опублікувала у своєму блозі на сайті Оpinion.biz.ua.

Наталка Діденко повідомила, що на Україну насувається новий циклон Івона і його атмосферні фронти скоро досягнуть території країни.

"Над Європою розташувався циклон Івона, і його атмосферні фронти найближчим часом будуть досягати території України. 15 червня в західних областях України, на півночі, в центральній частині, включаючи Харківську та Одеську області, пройдуть короткочасні дощі, можливі зливи, град та шквалисте посилення вітру. У більшості районів півдня і сходу буде панувати суха сонячна погода. Температура повітря буде комфортною, + 22 + 27 градусів, однак на півдні і сході очікується спека до + 28 + 34 градусів", - написала синоптик.

Карта погоди (opinion.biz.ua)

У найближчі вихідні, 16-17 червня, за словами Діденка, погода істотно не зміниться.

"На вихідних, 16-17 червня, температурна картина не зміниться, буде тепло, на півдні і сході - жарко. Дощі з грозами найбільш вірогідні на заході України, можливі сильні зливи, град та шквали. На решті території буде переважати суха повітряна маса, лише в суботу на півночі та в більшості центральних областей пройдуть короткочасні грозові дощі", - зазначила синоптик.

Початок тижня в Україні буде теплим, місцями навіть спекотним. Дощі будуть висіти над західною частиною країни.

"В понеділок і вівторок в Україні денна температура повітря складе + 24 + 30 градусів. Дощі з грозами пройдуть в понеділок місцями в західних областях, у вівторок опади ймовірні на Закарпатті та в Прикарпатті. В Україні буде переважати суха погода", - повідомила Діденко.

У столиці синоптик обіцяє нестійку погоду, комфортну температуру і дощі з грозами.

"В Києві в найближчі дні погода очікується нестійкою, однак з комфортною температурою повітря в межах + 25 + 28 градусів, і з низькою ймовірністю стихійних небезпечних метеорологічних явищ. 15-16 червня в столиці місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.17, 18 і 19 червня над Києвом буде панувати зона підвищеного атмосферного тиску, сонця, красивих купчастих хмар і сухої погоди", - написала Наталка Діденко.

До речі, синоптики уточнили прогноз погоди на п'ятницю.

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