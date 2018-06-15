Циклон выдохся: синоптики уточнили прогноз погоды на пятницу

В некоторых регионах будет солнечно

В некоторых регионах Украины в пятницу, 15 июня, дожди отступят и будет солнечно. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

На западе страны ожидаются дожди с грозами. Местами ливни. Температура воздуха немного поднимется. В Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске, Хмельницком и Тернополе дневная температура составит +24 + 26 градусов, ночью от +15 до +17 градусов.

В Луцке, Ровно и Львове будет немного прохладнее, от +22 до +24 градусов днем и +14 +16 градусов ночью.

На юге страны будет жарко и солнечно. В Николаеве, Херсоне и Запорожье столбики термометров днем поднимутся до +33 градусов. Ночью от +16 до +18 градусов. В Одессе дневная температура будет колебаться от +28 до +30 градусов, ночная от +17 до +19. Без осадков.

В Крыму днем от +31 до +33 градусов, ночью +16 +18 градусов. Сухо и солнечно.

На востоке Украины дождь ожидается в Днепре. Грозовой фронт зацепит Харьковскую и Сумскую область. Также ожидаются дожди с грозами в Полтаве и Кропивницком. Дневная температура воздуха будет колебаться от +25 до +31 градуса. В Луганске и Донецке сухо и солнечно.

В центральной части страны пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха составит +25 +28 градусов днем и +16 +18 ночью.

В столице ожидается гроза. Днем может пройти затяжной дождь. Температура воздуха днем будет от +24 до +26 градусов, ночью от +16 до 18 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

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