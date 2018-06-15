Циклон видихався: синоптики уточнили прогноз погоди на п'ятницю

В деяких регіонах буде сонячно

У деяких регіонах України у п'ятницю, 15 червня, дощі відступлять і буде сонячно. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

На заході країни очікуються дощі з грозами. Місцями зливи. Температура повітря трохи підніметься. В Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську, Хмельницькому і Тернополі денна температура становитиме +24 + 26 градусів, вночі від +15 до +17 градусів.

У Луцьку, Рівному та Львові буде трохи прохолодніше, від +22 до +24 градусів вдень та +14 +16 градусів вночі.

На півдні країни буде жарко і сонячно. У Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі стовпчики термометрів вдень піднімуться до +33 градусів. Вночі від +16 до +18 градусів. В Одесі денна температура коливатиметься від +28 до +30 градусів, нічна від +17 до +19. Без опадів.

У Криму вдень від +31 до +33 градусів, вночі +16 +18 градусів. Сухо і сонячно.

На сході України очікується дощ в Дніпрі. Грозовий фронт зачепить Харківську та Сумську область. Також очікуються дощі з грозами у Полтаві та Кропивницькому. Денна температура повітря коливатиметься від +25 до +31 градуса. У Луганську і Донецьку сухо і сонячно.

В центральній частині країни пройдуть дощі, місцями з грозами. Температура повітря становитиме +25 +28 градусів вдень та +16 +18 вночі.

У столиці очікується гроза. Вдень може пройти затяжний дощ. Температура повітря вдень буде від +24 до +26 градусів, вночі від +16 до + 18 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

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