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Грозы, ливни и шквалы: синоптик предупредила украинцев о непогоде

STYLERLIFE        14.06.2018 - 16:40
Фото: pixabay.com/FelixMittermeier
Фото: pixabay.com/FelixMittermeier

В Украине ожидаются дожди с градом

В четверг, 14 июня, в некоторых областях Украины ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Послеобеденное время в Украине. Над Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой областями до Житомирской - угроза опасных метеорологических явлений. Грозы, сильные ливни, град, шквалы", - написала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она добавила, что на Западе страны такая погода также ожидается и ближайшей ночью – с 14 на 15 июня.

Фото: pixabay.com/Marie_Bookwood

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптик рассказала, какие регионы не затронет циклон

Ближе к вечеру 14 июня циклон настигнет северные, центральные и частично восточные и южные регионы.

В остальных регионах Украины будет сухо и жарко.

14 июня - Всемирный день донора крови. Рекомендации тем, кто хочет сдать кровь (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: погода, Наталка Диденко
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