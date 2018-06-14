Грозы, ливни и шквалы: синоптик предупредила украинцев о непогоде

В Украине ожидаются дожди с градом

В четверг, 14 июня, в некоторых областях Украины ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Послеобеденное время в Украине. Над Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой областями до Житомирской - угроза опасных метеорологических явлений. Грозы, сильные ливни, град, шквалы", - написала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она добавила, что на Западе страны такая погода также ожидается и ближайшей ночью – с 14 на 15 июня.

Фото: pixabay.com/Marie_Bookwood

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптик рассказала, какие регионы не затронет циклон.

Ближе к вечеру 14 июня циклон настигнет северные, центральные и частично восточные и южные регионы.

В остальных регионах Украины будет сухо и жарко.

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