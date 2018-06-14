Грози, зливи і шквали: синоптик попередила українців про негоду

В Україні очікуються дощі з градом
У четвер, 14 червня, в деяких областях України очікуються зливи і грози. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Післяобідній час в Україні. Над Чернівецькою, Вінницькою, Хмельницькою областями до Житомирської - загроза небезпечних метеорологічних явищ. Грози, сильні зливи, град, шквали", - написала синоптик.
Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)
Вона додала, що на Заході країни така погода також очікується і найближчої ночі - з 14 на 15 червня.
Фото: pixabay.com/Marie_Bookwood
Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)
Раніше синоптик розповіла, які регіони не зачепить циклон.
Ближче до вечора 14 червня циклон наздожене північні, центральні та частково східні й південні регіони.
В інших регіонах України буде сухо і жарко.
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