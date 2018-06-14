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Грозовая ситуация: синоптик рассказала, какие регионы не затронет циклон

STYLERLIFE        14.06.2018 - 12:35
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В некоторых регионах возможен град

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода буде в Украине в ближайшие сутки. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

На западе страны 14 июня будет дождливо, местами ливни и грозы.

"Уже сегодня утром на западе Украины – периодические дожди. В Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой областях – ситуация грозовая и ливневая. Сегодня западная часть будет принадлежать неустойчивой погоде – ливни, грозы, возможны сильные ливни, град и шквалы", - написала Диденко.

Ближе к вечеру 14 июня циклон настигнет северные, центральные и частично восточные и южные регионы.

"В течении дня, к вечеру, дотянет непогоду к северу и через центральные области до Харьковской области. Днем, вероятно, затронет север Одесской области", - сообщила синоптик.

В остальных регионах Украины будет сухо и жарко.

"В Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет сухо и жарко", - пообещала Наталка Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В пятницу, 15 июня грозовые дожди охватят большинство регионов. Сухо будет только на юге и в Луганской, Донецкой областях и в Днепре.

"15 июля грозовые дожди охватят запад, север, Полтавскую, Харьковскую, Винницкую, Черкасскую область и Кропивницкий. Возможны град и шквалы. На юге, в Луганской, Донецкой областях и районах Днепра ожидается солнечная сухая погода", - отметила синоптик.

Температура воздуха по стране будет отличаться. На юге и востоке будет выше 30 градусов тепла, а на западе – будет прохладно.

"Температура воздуха завтра днем +25 + 29 градусов, на юге и востоке + 27 + 33 градуса, местами до + 34 + 35 градусов, на западе будет свежо, + 21 + 26 градусов", - добавила Диденко.

До столицы дождь с грозой доберется в пятницу. Кроме того, синоптик сообщила, что возможно шквалистое усиление ветра.

"В Киеве в пятницу ожидается дождь с грозой, при грозе возможно шквалистое усиление ветра. Температура воздуха будет достигать +25 +26 градусов", - дала прогноз Диденко и предупредила, что в связи с погодой может ухудшиться самочувствие.

Погода – неустойчивая, даже если фронт и деликатно затрагивает вашу область. Поэтому сегодня-завтра возможны головная боль, сосудисто-костные некомфорты, сонливость и временное снижение работоспособности», - предупредила синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики уточнили прогноз погоды на четверг.

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Теги: погода, прогноз погоды, Диденко
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