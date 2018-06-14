Грозова ситуація: синоптик розповіла, які регіони не торкнеться циклон

У деяких регіонах можливий град

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода буде в Україні в найближчу добу. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

На заході країни 14 червня дощитиме, місцями зливи та грози.

"Вже сьогодні вранці на заході України – періодичні дощі. У Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій областях – ситуація грозова і зливова. Сьогодні західна частина буде належати нестійкій погоди – зливи, грози, можливі сильні зливи, град та шквали", - написала Діденко.

Ближче до вечора 14 червня циклон наздожене північні, центральні і частково східні і південні регіони.

"Протягом дня, до вечора, дотягне негоду на північ і через центральні області до Харківської області. Вдень, ймовірно, торкнеться півночі Одеської області", - повідомила синоптик.

В інших регіонах України буде сухо і спекотно.

"В Луганській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму буде сухо і спекотно", - пообіцяла Наталка Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У п'ятницю, 15 червня грозові дощі охоплять більшість регіонів. Сухо буде тільки на півдні та в Луганській, Донецькій областях та у Дніпрі.

"15 липня грозові дощі охоплять захід, північ, Полтавську, Харківську, Вінницьку, Черкаську область і Кропівницький. Можливі град та шквали. На півдні, в Луганській, Донецькій областях та районах Дніпра очікується сонячна суха погода", - зазначила синоптик.

Температура повітря по країні буде відрізнятися. На півдні і сході буде вище 30 градусів тепла, а на заході – буде прохолодно.

"Температура повітря завтра вдень +25 + 29 градусів, на півдні та сході + 27 + 33 градуси, місцями до + 34 + 35 градусів, на заході буде свіжо, + 21 + 26 градусів", - додала Діденко.

До столиці дощ з грозою добереться в п'ятницю. Крім того, синоптик повідомила, що можливе шквалисте посилення вітру.

"В Києві в п'ятницю очікується дощ з грозою, при грозі можливе шквалисте посилення вітру. Температура повітря сягатиме +25 +26 градусів", - дала прогноз Діденко і попередила, що у зв'язку з погодою може погіршитися самопочуття.

"Погода – нестійка, навіть якщо фронт і делікатно впливає на вашу область. Тому сьогодні-завтра можливі головний біль, судинно-кісткові некомфорты, сонливість і тимчасове зниження працездатності», - попередила синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики уточнили прогноз погоди на четвер.

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