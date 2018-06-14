Похолодает: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг

Стало известно, где не будет дождя

Синоптики сообщили, что дожди и грозы в четверг, 14 июня, ожидаются во многих регионах Украины. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Затяжные ливневые дожди пройдут по всему западному региону Украины. Кроме того, возможны грозы. Температура воздуха опустится.

В Ужгороде, Черновцах и Хмельницком дневная температура будет колебаться от +22 до +26 градусов. Ночная от +14 до +16 градусов.

Во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе и Луцке столбики термометров покажут днем от +19 до +23 градусов, ночью от +12 до 15 градусов.

На востоке пройдут дожди с грозами. Дневная температура воздуха в Луганске, Харькове, Донецке, Днепре и Полтаве будет колебаться от +26 до +31 градуса. Ночная от +14 до +19 градусов.

На юге будет жарко. В Херсоне солнечно и сухо, температура воздуха днем от +31 до +33 градусов, ночью +17 +19. В Одессе и Николаеве ожидаются дожди с грозами. Дневная температура составит +30 +32 градуса, ночная +17 +19.

В Крыму сухо и солнечно. Днем воздух прогреется до +34 градусов, ночью до +17.

В центральной части страны будет дождливо, местами с грозами. Температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +29 градусов, ночью от +14 до +17 градусов.

В столице будет сухо и солнечно. Дневная температура составит +26 +28 градусов, ночная +14 +16 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптики дали прогноз погоды на 14 июня.

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