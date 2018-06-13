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Дожди и жара: синоптики дали прогноз на 14 июня

STYLERLIFE        13.06.2018 - 21:45
Фото: pixabay.com/Alois_Wonaschuetz
Фото: pixabay.com/Alois_Wonaschuetz

В Украине ожидаются грозы

В четверг, 14 июня, по всей территории Украины ожидается жара, местами пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает УНИАН.

На востоке практически без осадков, температура до +33 градусов. Жителей южных регионов также ожидает солнечная погода, до +32.

Фото: pixabay.com/Kessa

А вот на западе страны 14 июня ожидаются дожди с грозами, температура до +27.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

В северных областях без осадков, до +28. В центре Украины пройдут дожди с грозами, температура до +29 градусов.

В Киеве в четверг осадков не ожидается, температура воздуха днем +28 градусов, а вечером - до +24.

Ранее синоптик дала прогноз погоды на ближайшие сутки.

Кстати, на Закарпатье объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: погода
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