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Дощі і спека: синоптики дали прогноз на 14 червня

STYLERLIFE        13.06.2018 - 21:45
Фото: pixabay.com/Alois_Wonaschuetz
Фото: pixabay.com/Alois_Wonaschuetz

В Україні очікуються грози

У четвер, 14 червня, по всій території України очікується спека, місцями пройдуть дощі з грозами. Про це повідомляє УНІАН.

На сході практично без опадів, температура до +33 градусів. Жителів південних регіонів також очікує сонячна погода, до +32.

Фото: pixabay.com/Kessa

А от на заході країни 14 червня очікуються дощі з грозами, температура до +27.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

У північних областях без опадів, +28. У центрі України пройдуть дощі з грозами, температура до +29 градусів.

У Києві в четвер опадів не очікується, температура повітря вдень +28 градусів, а ввечері - до +24.

Раніше синоптик дала прогноз погоди на найближчу добу.

До речі, на Закарпатті оголошено штормове попередження.

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Теги: погода
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