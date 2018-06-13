Дощі і спека: синоптики дали прогноз на 14 червня

В Україні очікуються грози
У четвер, 14 червня, по всій території України очікується спека, місцями пройдуть дощі з грозами. Про це повідомляє УНІАН.
На сході практично без опадів, температура до +33 градусів. Жителів південних регіонів також очікує сонячна погода, до +32.
Фото: pixabay.com/Kessa
А от на заході країни 14 червня очікуються дощі з грозами, температура до +27.
Карта погоди (meteo.gov.ua)
У північних областях без опадів, +28. У центрі України пройдуть дощі з грозами, температура до +29 градусів.
У Києві в четвер опадів не очікується, температура повітря вдень +28 градусів, а ввечері - до +24.
Раніше синоптик дала прогноз погоди на найближчу добу.
До речі, на Закарпатті оголошено штормове попередження.
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